Yay – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Eğer finansal anlamda bir beklentiniz yoksa bu Dolunay’da hayatın gizemli, okült yanları ile daha çok ilgilenebilir, kendi içinize dönebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltı, korkular, rüyalar, mistik konular, felsefelerle ilgilenebilirsiniz. Fakat finansal anlamda risk almak için uygun zamanlar değil. Derin araştırmalar yapabilir, terapi alabilir, korkularınıza özellikle çözüm üretebilirsiniz. Biraz arkanızdan dönen dedikodular canınızı sıkabilir ama bunlara çok fazla takılmayın.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. İlişkiler alanınızda geri gidecek olan Venüs, ilişkiler ve ortaklıklar alanında bu dönem kafanız karışabilir. Ya da eski sevgilileriniz iletişime geçebilir. İlişkilerde ve ortaklıklarda iletişim kazaları olabilir, anlaşma ve ortak paydada buluşmak pek kolay olmayabilir. 13 Mayıs’ta da Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Parasal konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir, parasal konularda beklentiniz yeteri kadar karşılanmayabilir, bir süreliğine paranızın bereketinin kaçtığını düşünebilirsiniz. Biriktirmek, yatırım yapmak bu dönem çok kolay olmayabilir. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay, genel anlamda pozitif etkilere sahip olacak. İlişkiler için “Tamam mı devam mı?” sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Önemli olabilecek hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise Yeni Ay desteği ile bitebilir de. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat.