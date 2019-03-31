Yay – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yaratıcılık gerektiren sanat vb. konularla yakından ilgilenebilir, yaşamın daha eğlenceli, sizi memnun edici taraflarına yönelebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu Yeni Ay aslında sizin aşk evinizde meydana gelecek. Fakat, eğer bir partneriniz yok ise oldukça flörtöz olabileceksiniz, birden fazla kişi ile görüşebilir, yemeklere çıkabilir, randevulaşabilirsiniz.

17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Hobileriniz, özel hayatınız, aşk, çocuklarla ilgili konular daha da ön planda olabilecek hayatınızda. İletişim gücünüzü hayatınızın bu alanlarında daha aktif bir şekilde kullanmaya başlayabileceksiniz. Aşk anlamında eğer yalnızsanız daha flörtöz olabilirsiniz. Yeni hobiler elde edebilir, hayatın keyifli ve eğlenceli tarafları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Eğer işiniz yaratıcılık gerektiren, metin ve reklam yazarlığı…vb bir iş ise oldukça orijinal fikirler uçuşabilir zihninizde.

19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte dostluklarınızın, arkadaşlıklarınızın bir nevi testten geçeceği bir zaman olacak. Bir dostunuzla aranızda para ile ilgili bir mevzu oluşabilir, ödeme, borç alacak ve verecek ile ilgili. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var. Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir, fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var. Dolunay ile beraber kariyerinizi ilgilendiren konularda bir fırsat, şans ile de karşılaşabilirsiniz. 20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Ve asıl aşk dönemi sizler için başlamış olacak. 15 Mayıs'a kadar yalnız olanlar aşka kendilerini çok daha yakın hissedebilecekler, kendinizi çekici kılmak için fiziksel görüntünüzde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu tarihe kadar girişimlerde bulunabilirler. Süper keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz.

20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Öncelikle sağlık! Olası sorunların üstesinden hızla gelebileceksiniz, profesyonel diyet veya spor desteği alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni iş projeleri, teklifler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin güzel gelişmelerin yaşanabileceği keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz! Eğer iş arıyorsanız sık sık iş görüşmelerine çağırılabilirsiniz. 30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. 2. evinizde geri hareket eden Satürn; finans ve bütçe konuları, sahip olduğunuz kaynaklar, eşyalar, değerlerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Özellikle ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek, lüks ile gerekli şeyleri ayırt etmenizi sağlayacak olan bir dönem olacak. Eğer paylaşıma çok açık biri iseniz sizler için belki de daha az paylaşmayı öğrenmeniz gereken bir süreç iken, paylaşmayı bilmeyenler için bunun nasıl yapılacağını öğrenecekleri bir süreç.