Yay – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar İkizler burcunda seyahat edecek. Bu seyahat, sizin ilişkiler arenanıza etki edecek, özellikle bekarlar, yalnızlar yeni özel ilişkilere hazır olun! Hatta bu süreç içinde bazılarınız evlenme teklifi alabilir, evlenebilir de! Yeni kazanç getirecek ortaklık teklifleri de gelebilir. İlişkilerinizde olası sorunların üstesinden bu etki ile rahatça gelebileceksiniz. Alacağınız her türlü sosyal aktivite davetlerine katılmaya çalışın, aşk orada bir yerde olabilir.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hobileriniz, özel hayatınız, aşk, çocuklarla ilgili konular daha da ön planda olabilecek hayatınızda. İletişim gücünüzü hayatınızın bu alanlarında daha aktif bir şekilde kullanmaya başlayabileceksiniz. Aşk anlamında eğer yalnızsanız daha flörtöz olabilirsiniz. Yeni hobiler elde edebilir, hayatın keyifli ve eğlenceli tarafları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Eğer işiniz yaratıcılık gerektiren, metin, reklam yazarlığı gibi bir iş ise oldukça orijinal fikirler uçuşabilir zihninizde.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Öncelikle sağlık! Olası sorunların üstesinden hızla gelebileceksiniz, profesyonel diyet veya spor desteği alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni iş projeleri, teklifler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin güzel gelişmelerin yaşanabileceği keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz! Eğer iş arıyorsanız sık sık iş görüşmelerine çağrılabilirsiniz. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. İş ortamınızı ilgilendiren bölgede olacak bu Yeni Ay ve yeni projeler ve yeni müşterilerle bir araya gelmenize yardımcı olacaktır. Bu projeler finansal anlamda getirisi yüksek olabilecektir. Eğer iş arıyor iseniz bu Yeni Ay ve takip eden 2-3 gün önemli haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yine bu hafta diyete başlamak, sağlıklı beslenmek, spora başlamak daha doğrusu hayatınızı daha kaliteli ve sağlıklı geçirmek için destek almak için de harika bir hafta. Yalnız sağlık olarak, boğazınıza, bademciklerinize, ses tellerinize dikkat etmenizde fayda var.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”