Yay – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok ev, yuva, aile, yerleşim konularına odaklanmaya başlayacak. Bu konular üzerinde konuşmalarınız şekillenebilecek, kararlar almanız gerekebilecek.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizin için asıl aşk dönemi de başlamış olacak. 5 Mart’a kadar yalnız olanlar aşka kendilerini çok daha yakın hissedebilecekler, kendinizi çekici kılmak için fiziksel görüntünüzde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu tarihe kadar girişimlerde bulunabilirler. Süper keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, eğitim, inançlar, hukuksal konular üzerinde etkili olacaktır. İş konusunda önemli ve heyecan verici seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Eğer elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var ve bir yayın evi arayışı içindeyseniz, yayın evi ile yollarınızı kesiştirebilir. Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak için de fırsatlarınız olacaktır. Eğitimle ilgili de radikal kararlar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeniden üniversite okumaya karar verebilir, ya da yarım bıraktığınız bir eğitime dönmek isteyebilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz destekler görebilirsiniz. Eğer bir davanız var ise size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başladığına şahit olabilirsiniz. Eğer bir iş arayışınız varsa çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz ve buna arkadaşlarınızdan biri vesile olabilir.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Finansal konular ön planda olacak, yalnız Mars adama harcatır! Para ile ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerekecektir, mücadele alanınız para ve kazançlara yönelecektir. Bütçeyi dengelemek bu süreçte çok önemli olacaktır. Gelen gider çünkü ve parayı elde tutmak zorlaşabilir. Hemen canınızı sıkmayın, para gelecek ki gidecek öyle düşünün. Para ile ilgili konularda daha stratejik ve akıllıca davranabileceksiniz. Hatta Mars’a inat birikim bile yapabilirsiniz aslında. Bu dönem elinizden çıkarmak istediğiniz, satmayı planladığınız bir şey varsa bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Her türlü satış konusunda gökyüzü destekleyici konumda olacaktır. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. 4. evinizde geri gidecek olan Merkür, eviniz içinde kullandığınız elektronik aletlerde bir takım sorunlar, arızalar çıkartabilir. Evinizde kullandığınız bilgisayar, laptop, mutfak gereçleri, kumandalar, tv, müzik seti gibi aletlerde bir takım arızalar oluşabilir. Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun değildir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir.

23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat. Evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet, mutfağı yeniden bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Ya da kiralama yapacaksanız da aynı şekilde, evi veya ofisi iyice gözden geçirtin. Evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak içinde uygun bir zamanda değilsiniz, zira Merkür bu alanda Retro!