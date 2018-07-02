Yay – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu harika bir etki! Üstlerle ilişkiler, onlardan rahatlıkla destekler alınabilecek ve terfiler söz konusu. Bunun yanı sıra işini değiştirmek isteyenler ve iş arayanlar sizlere de aynı şekilde müjdeli haberlerim var.

Venüs yeni işler bulmanız konusunda inanılmaz destekler sağlayacaklar. Toplum önünde daha çok görünür olacak, mevkinizde, statünüzde yükseliş meydana gelecek. 27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmanın odaklanacağı konular; eğitimle ilgili konular, kardeşler, yakın çevreniz, seyahatler, komşuluk ilişkileri, kuzenler ile ilgili konular olacaktır. Öncelikle tutulma ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz bu seyahate. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz.

Tutulma etkisi ile iş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Özellikle kariyer konusunda harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bu hafta, değerlendirmeye bakın. Eğer ki hayatınızda kimse yoksa bu tutulma mesafe olarak size yakın biri ile flört, tanışma durumunu da ortaya çıkarabilir bilginiz olsun. Yine tutulma etkisi ile internet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi açabilir, blog açabilirsiniz.