Yay – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Yay burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki yedi haftalık süreçte seyahatleriniz yükselen bir ivme ile artmaya başlıyor, bunların bazıları yurt dışına yapılacak olan yolculuklar olabilir. Bu yedi haftalık süreçte enerjinizi yönlendireceğiniz, mücadele vereceğiniz alanlar, akademik eğitim, hukuksal konular, seyahatler, yabancılarla ilgili işler olacaktır. Önemli, mevki ve statü sahibi kişilerle bir araya gelecek, onlardan harika destekler alabileceksiniz.

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi, iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. 8. evinizde hareket edecek olan Venüs sayesinde başkalarının finansal kaynaklarından daha rahat yararlanabileceksiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal konularında iyileşmeler gözlemeyebilirsiniz. Borç aradığınız anda kuracağınız iyi ilişkiler sayesinde rahatlıkla borç bulabileceksiniz. Yine bu tarihe kadar belki de ev veya araba almak adına kredi çekmek için adımlar atabilirsiniz. 8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 9. evinizde geri gidecek olan Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir. Eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin, Merkür Retroları'nda sıkça rastlanan bir durum ise bagaj fişlerinin karışması veya bavulların kaybolmasıdır, dikkat etmekte yarar var. Bu tarih aralığında başladığınız eğitimleri, kursları devam ettirmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz. Eğer ithalat, ihracat işleri ile ilgileniyorsanız sipariş alışverişlerinde, ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir, mailing sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz, sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir.

23 Temmuz'da hafta Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca eğitim, hukuksal konular, felsefi konular, hayatın anlamı, dinsel konular, yabancılarla ilişkiler, yurt dışı ile ilgili konular, uzak akrabalarla ilgili konular çok daha fazla ön planda olacak hayatınızda. Bu konuları daha kolay idare edebilecek, organize edebilecek, hakimiyet kurup olayları istediğiniz şekilde yönlendirebileceksiniz. Daha çok araştırmalar yapabilir, okuyabilir, bilgi alabilirsiniz. Bu arada unutmadan tatil planı yapmaya başlayın bakalım artık!

28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, ticaret, ithalat, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler gibi konularda oldukça şanslı bir süreç içine gireceksiniz. Bu gibi işlerden ve bu konulardaki gelişmelerden mutluluk duyabileceksiniz. Yalnız olanlar, yurt dışında veya sizden uzakta yaşayan birileri ile bir gönül macerası içine de girebilirler.