Yay – 17 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumu

17 Ağustos Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Ay’ın Aslan burcundaki seyahati yurt dışı bağlantılı işler, hukuk ve eğitim konularını gündeme taşıyor. Derin, dini ve felsefi konulara ilginiz artacaktır.

Akademik çalışmalarınız için de bugünü değerlendirebilirsiniz. 17:50 ile 22:23 arası Merkür, Güneş’in kalbinde olacak, bu saat aralığında yapacağınız meditasyonlardan daha fazla verim alırsınız. Olumsuz düşüncelere izin vermemelisiniz. Pozitif düşünmek ve dua etmek iyi gelecektir. Bugün dileyeceğiniz dileklerin ve düşüncelerinizin gerçek olma şansı daha yüksektir.