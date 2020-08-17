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Yay – 17 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 17 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumu

17 Ağustos Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Ağustos 17, 2020
Yay – 17 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumu
17 Ağustos Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Ay’ın Aslan burcundaki seyahati yurt dışı bağlantılı işler, hukuk ve eğitim konularını gündeme taşıyor. Derin, dini ve felsefi konulara ilginiz artacaktır.

Akademik çalışmalarınız için de bugünü değerlendirebilirsiniz. 17:50 ile 22:23 arası Merkür, Güneş’in kalbinde olacak, bu saat aralığında yapacağınız meditasyonlardan daha fazla verim alırsınız. Olumsuz düşüncelere izin vermemelisiniz. Pozitif düşünmek ve dua etmek iyi gelecektir. Bugün dileyeceğiniz dileklerin ve düşüncelerinizin gerçek olma şansı daha yüksektir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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