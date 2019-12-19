Yay – 19 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

19 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Başak burcunda seyahat edeceği ve Venüs'le etkileşimde olacağı gündüz saatlerinde kariyerinize dair sorunların çözümünde, kadınlarla ilişkileriniz önem kazanıyor.

İş hayatındaki kadın figürleriyle daha rahat iletişim kurabilir, işinizi daha severek yapabilirsiniz. Öğlen saatleri itibariyle sosyal çevre alanınıza giriş yapan Ay, sosyalleşmek isteyeceğiniz bir güne işaret etmekte. Ay ve Jüpiter etkileşimi ile birlikte sosyal hayatınıza yönelik harcamalar yapabilir, bütçenizi korumakta zorlanabilirsiniz.