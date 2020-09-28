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Yay – 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumu

28 Eylül Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Eylül 28, 2020
Yay – 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Kova burcunda seyahat edeceği sabah saatlerinde kardeşlerinizle, kuzenlerinizle ve komşularınızla ilişkileriniz ön planda olacaktır.

10:17 ile 18:33 arasında Ay, boşlukta olacak. Bu saat aralığında yeni projelere başlamamanızda fayda var, Ay boşluktayken girişilen işler havada kalabilir. 18:34 itibariyle ev ve aile hayatınız önem kazanıyor, akşam saatlerini aile üyelerinize vakit ayırarak değerlendirebilirsiniz. Mars ile Venüs arasındaki olumlu etkileşim romantik konularda destek sunacaktır.

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