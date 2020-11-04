Yay – 4 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat etmeye devam ediyor. Partnerinizle ve iş ortaklarınızla ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gün.

Yalnız kalmak istemezsiniz, yakınlarınızla duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanıyor. Partnerinizle birlikte sosyalleşmekten keyif alırsınız. Hayallerinizi, umutlarınızı ve ideallerinizi partnerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. 16:48 sonrasında Ay boşlukta olacak, önemli konuşmalarınız ve görüşmeleriniz için gündüz saatlerini değerlendirmeniz daha iyi olacaktır.