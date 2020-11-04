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Yay – 4 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 4 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 4, 2020
Yay – 4 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumu
4 Kasım Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat etmeye devam ediyor. Partnerinizle ve iş ortaklarınızla ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gün.

Yalnız kalmak istemezsiniz, yakınlarınızla duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanıyor. Partnerinizle birlikte sosyalleşmekten keyif alırsınız. Hayallerinizi, umutlarınızı ve ideallerinizi partnerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. 16:48 sonrasında Ay boşlukta olacak, önemli konuşmalarınız ve görüşmeleriniz için gündüz saatlerini değerlendirmeniz daha iyi olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
4 Kasım 21:45’e kadar…
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