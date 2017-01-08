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Yay – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 8, 2017
Yay – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

İş yaptığınız alanlardaki kişilere, özellikle yanınızda çalışanlar nezdinde olumlu, sahiplenici ve kalender bir davranış modeli benimseyeceksiniz. Ev hayvanlarınızla haşır neşir geçirebileceğiniz bir pazar günü yaşayabilirsiniz.

Ay boşluğu nedeniyle akşam akışta kalıp kendinizi dinlemeniz mümkündür. Bugün en değerli konuların başında sizin burcunuzda ileri hareketine başlayacak olan Merkür gezegeninin hayatınızın iletişim alanına katacağı katkıdır. Özgür fikirlerinizi aksamadan aktarabileceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!