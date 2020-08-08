Yay – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Riskli işlere girişmek, finansal büyük yatırımlarda bulunmak için pek uygun değil. Para konusunda üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Fakat merak etmeyin çözümde beraberinde gelecektir. Önemli olan sizin değişime açık olmanızdır.

Para konuları yüzünden kimsenin kalbini kırmayın ve bu konuda despot bir şekilde davranmayın. Hafta ortası itibari ile etkin olacak Güneş ve Mars’ın olumlu etkileşimi ile de yaşamınızda değiştirmek, düzenlemek istediğiniz her türlü konuda girişim yapmak için idealdir. Özellikle sizi ruhsal anlamda kısıtlayan her türlü konuda özgürleşmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Keza bu hafta sigarayı bırakmak, ameliyat olmak, sağlığınızla ilgili size iyi gelecek konula yönelmek için de harikadır. Para konularında ise bu hafta biraz daha gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz