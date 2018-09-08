Yay – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yakın çevre, kardeşler, komşularla ilişkiler çok daha fazla gündeme gelmeye, hızlı gelişmeler yaşamaya başlıyorsunuz. İletişim trafiğiniz artıyor. Daha çok okuyabilir, daha çok yazabilir, daha çok öğrenebileceğiniz bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.

Yakın çevre, kardeşler veya komşularınız ile fikir ayrılıklarından doğan olası gerginliklere karşı dikkatli olmakta yarar var. Özellikle bu dönem sözleşmeli, anlaşmalı işlerinizde krizler çözmeniz gerekebilir. Trafikte her zamankinden daha çok dikkat etmeli, varsa arabanız ekstra masraf çıkartabilir. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Harika bir iş teklifi olabileceği gibi, finansal anlamda kazançlarınızı arttırabilecek bir görüşme, toplantı veya haber de olabilir. Ya da finansal konularla ilgili işyerinizle bir takım görüşmeler yapabilirsiniz.