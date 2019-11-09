Yay – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. İş ortamınızı ilgilendiren bölgede gerçekleşecek olan bu Dolunay, yeni projeler ve yeni müşterilerle bir araya gelmenize yardımcı olacaktır. Bu projeler finansal anlamda getirisi yüksek olabilecektir. Eğer iş arıyor iseniz bu Dolunay ve takip eden 2-3 gün önemli haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yine bu hafta diyete başlamak, sağlıklı beslenmek, spora başlamak daha doğrusu hayatınızı daha kaliteli ve sağlıklı geçirmek için destek almak için de harika bir hafta. Yalnız sağlık olarak, boğazınıza, bademciklerinize, ses tellerinize dikkat etmenizde fayda var. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür, kötü dedikodulara, fikirlerin çalınmasına, kardeşlerle ilişkilerde sorunlara işaret etmekte. Hafta boyunca önemli fikirlerinizi ulu orta herkesin yanında söylemeyin, çalınma riski var.