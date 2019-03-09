Yay – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Finansal anlamda kendinize çeki düzen vereceğinize, bütçenizi düzenleyebileceğinize işaret etmekte. Yeni iş projeleri alabilirsiniz. Yalnız bu hafta finansal anlamda riskler almak için pek uygun değil, maddi anlamda hedef belirleme ve bu hedeflere göre çalışma, plan yapma haftası sizler için bir nevi.

Yeni iş girişimleri için, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Taleplerimiz reddedilebilir. Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Özellikle ikili ilişkilerde isteklerimizi yaptırmak zor hale gelebilir, yanlış iletişim, yanlış kelimeler kullanmaktan dolayı tartışma yaratacak durumlar oluşabilir. Ortaklıklar ve ilişkiler bozulabilir.