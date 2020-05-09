Yay – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yakın çevredeki haraketlilik yerini aile içine bırakıyor. Aile içinde agresyona dikkat etmeli, yer değiştirme, taşınma konuları gündeme gelebilir. Özellikle sizi fiziksel anlamda yoracak koşullar olabilir. Fakat sağlamcı, daha organize ve planlı davranışlarınızla üstesinden gelebilirsiniz. Ev içinde kesici, delici, yanıcı aletler kullanırken dikkat edin. Evden çıkmadan önce birkaç kere son kontrollerinizi yapmanızda yarar var. Bu dönem ev satın almak gibi bir planınız varsa, harika bir pazarlık yapabilirsiniz bu konuda gökyüzü sizden yana olacaktır. Yalnız iş hayatında patronlarla çatışmamaya dikkat etmelisiniz. Bu süreçte evinizin banyo, mutfak gibi alanlarında su tesisatı problemleri oluşabilir. Eğer taşınacaksanız deniz gören, su kenarı bir yere taşınabilirsiniz. Aile içinde olası gerginlikler boş ve hayal kırıklığı yaratacak cinsten olabilir, dikkatli olunmasında yarar var.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. Venüs sizin ilişkiler alanınızda geri gidecek. İlişkiler ve ortaklıklar alanında bu dönem kafanız karışabilir. Ya da eski sevgilileriniz iletişime geçebilir. İlişkilerde ve ortaklıklarda iletişim kazaları olabilir, anlaşma ve ortak payda da buluşmak pek kolay olmayabilir. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 14 Eylül’e kadar sürecek. Parasal konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir, parasal konularda beklentiniz yeteri kadar karşılanmayabilir, bir süreliğine paranızın bereketinin kaçtığını düşünebilirsiniz. Biriktirmek, yatırım yapmak bu dönem çok kolay olmayabilir.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar önemli anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, kontratlar gündeme gelebilir. Evlilik için harika bir dönem, tam imza atmalık! Ortak, partner veya evli olduğunuz kişi ile olası sorun ve problemleri mantıklı, rasyonel yaklaşımlarla rahatlıkla çözüm bulunabilecektir. Düşmanlarınızı çok daha net bir şekilde seçebilecek ve onlarla yüz yüze gelebileceksiniz. Yeni ortaklıklar kurulabilir yada en azından bunun fikirlerinin temelleri atılabilir. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. 3. evinizde geri gidecek olan Satürn yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak. Doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar. Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir. Kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamandır. Daha önce ziyaret ettiğiniz, gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Dışa dönük iletişim sergilemektense daha içe dönük olabilir, daha önce yazdıklarınızı çevrenizdekiler ile paylaşırken, paylaşımlarınızda biraz cimri olabilirsiniz.