Yay – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadarda bu burçta seyahat edecek. İş, kariyer ve mesleki konularda sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, mesleki anlamda daha fazla enerji ve efor sarf edecek, daha fazla yorulacak ve stresle mücadele etmeniz gerekecek.

Eğer doğru adımlar atarsanız kariyerinizde zafere ulaşmamak için hiçbir sebep yok! Çok daha detaycı ve mükemmel bir şekilde çalışabilecek, aynı anda birçok işi hakkıyla yapabilecek gücü verecektir size Mars! Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Eğitimle ilgili konular, kardeşler, yakın çevreniz, seyahatler, komşuluk ilişkileri, kuzenler ile ilgili konular olacaktır. Öncelikle spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz bu seyahate. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz. İş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Birden fazla anlaşma, sözleşme durumları olabilir.