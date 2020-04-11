Yay – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Güneş ve Plüton etkileşimi ile bu hafta daha çok duygusal ve özel hayatınızla ilgili konular gündemde olacak. Bazı önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Özel hayatınızdaki inişler, çıkışlar, ani ruhsal dalgalanmalar bir süredir sizleri epeyce yormuş olabilir. Artık bu dengesizliklerin ve yorgunlukların önüne geçmek için harekete geçeceksiniz.

Bu hafta içsel anlamda kendinizi çok fazla dinleyebilir, çözümlemeler yapabilirsiniz. Sağlığınız konusunda da biraz daha özenli olmanızı tavsiye ederim. Uyku düzeninizde rahatsız edici durumlar olabilir. Keza bu hafta kredi araştırması içine girebilir, size uygun ve size güven veren bir destek bulabilirsiniz bu konuda. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Öncelikle sağlık! Olası sorunların üstesinden hızla gelebileceksiniz, profesyonel diyet veya spor desteği alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni iş projeleri, teklifler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin güzel gelişmelerin yaşanabileceği keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz!