Yay – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu geçiş, evinizi daha konforlu, keyifli bir hale getirmeniz için bir şeyler yapabileceğinize işaret ediyor. Aile içinde, evinizde keyif ve huzur rüzgarları esmeye başlıyor. Evinize dekoratif anlamda minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Venüs etkisi sayesinde evinizde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, ev hediyeleri alabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan güzel destekler görebileceksiniz bu hafta.

Aile ortamınızda huzur, güveni, uyumu yaratan siz olabilirsiniz. Yaşadığınız ülkenin doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini gezebilir, kendi atalarınızı köklerinizi araştırabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer yalnızsanız ailenizin tanıştıracağı biri ile romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Eğer evli iseniz evinizde barış ortamını sağlama görevi size düşer. Evinizde arkadaşlarınızla daha mutlu zamanlar geçirebilir, onlara hizmet etmekten keyif alabilirsiniz. Aşk, yakın çevrenizde, aynı mahallede, aynı semtte olan biri ile olabilir eğer yalnız iseniz. Bu hafta Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim ve bilgi alışverişinin artacağı konular seyahatler, eğitim, yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konular olabilecektir. Bu ay bol bol seyahat edebilirsiniz, tatil planları yapabilirsiniz. Bazılarınız iş hayatında kullanabilecekleri tarzda bir eğitime başlayabilirler. Özellikle bilgisayar veya dil eğitimi olabilir bu. Kardeşlerinize bu ay daha fazla vakit ayırabilecek, onlara destek olabileceksiniz. Web sitesi, blog, kitap yazma gibi konularda araştırmalar yapabilirsiniz.