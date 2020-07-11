Yay – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. Özellikle finansal konularda büyük ciddi riskler almak için pek uygun bir hafta değil, burada bir para kaybı söz konusu olabilir veya en iyi ihtimalle bir müşteri.

Finansal anlamda önemli bir krizi çözmeniz, bir borcu acilen kapatmanız gerekebilir. Bu hafta harcamalar, para, kazançlar, borçlar, ödemeler, nafaka ile ilgili konular, mirasla ilgili konular üzerine odaklanmanız gerekebilir. Parasal konular yüzünden epey gerilebilirsiniz. Hafta boyunca parasal konular yüzünden kimseyle tartışmamaya, kavga etmemeye özen gösterin. Değerli eşyalarınız, ziynetleriniz, anahtarlarınız kaybolabilir, çalınabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Hafta boyunca kendinizi çok daha önemli ve değerli hissetmek isteyeceksiniz. Ama bunu yaparken takıntılı ve baskıcı bir tavırda yapmamanızda fayda var.