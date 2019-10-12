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Yay – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 12, 2019
Yay – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu
14 Ekim haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Bir dostunuzla aranızda borç, alacak-verecek gibi para ile ilgili bir mevzu oluşabilir. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var.

Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Mutfak, banyo ile ilgili su tesisatında sorunlar meydana gelebilir. Evinizde tadilat işlerine biraz zaman ayırmanız gerekebilir. Ev içinde meydana gelen bir takım olayları veya konuları doğru değerlendiremeyebilir, hatalı kararlar alabilirsiniz. Evinizde bir şeyleri kaybetmeniz de olasıdır.

Burç Yorumları

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