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Yay – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 13, 2020
Yay – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu
14 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkilere işaret eden alanda meydana gelecek.

Genel olarak, iş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Son 10-15 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa artık bu hafta o işleri tamamlama, toparlama zamanı olacaktır. Yeni iş başvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Harika bir iş teklifi olabileceği gibi, finansal anlamda kazançlarınızı arttırabilecek bir görüşme, toplantı veya haberde olabilir. Ya da finansal konularla ilgili iş yerinizle bir takım görüşmeler yapabilirsiniz.

Burç Yorumları

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