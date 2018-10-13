Yay – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Sizlerin hem sağlık anlamında hem de ailevi ilişkiler konusunda stres seviyenizi zorlayabilir. Bu hafta elinizi atacağınız tüm işler yarım yamalak kalabilir, sağlık anlamında güçlü hissetmeyebilir, tüm kişisel girişimleriniz engellenebilir, hareket etmekte zorlanabilirsiniz.

Bu hafta yeni başlangıçlar yapmak için hiç uygun bir hafta değil. Kariyer anlamında üstlerinizle birbirinize girmemeye özen gösterin. Merkür/Neptün etkileşimi ile mutfak, banyo ile ilgili su tesisatında sorunlar meydana gelebilir. Evinizde tadilat işlerine biraz zaman ayırmanız gerekebilir. Ev içinde meydana gelen bir takım olayları veya konuları doğru değerlendiremeyebilir, hatalı kararlar alabilirsiniz. Evinizde bir şeyleri kaybetmenizde olasıdır. Venüs ise geri hareketine tüm hızıyla devam ediyor. 17 Kasım’a kadar özellikle ilişkiler, aşk, meşk konularında şansınız pek yaver gitmeyebilir. İlişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir veya mevcut ilişkilerinizde güven veya para ile ilgili önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir.