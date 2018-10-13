Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 13, 2018
Yay – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu
15 Ekim haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Sizlerin hem sağlık anlamında hem de ailevi ilişkiler konusunda stres seviyenizi zorlayabilir. Bu hafta elinizi atacağınız tüm işler yarım yamalak kalabilir, sağlık anlamında güçlü hissetmeyebilir, tüm kişisel girişimleriniz engellenebilir, hareket etmekte zorlanabilirsiniz.

Bu hafta yeni başlangıçlar yapmak için hiç uygun bir hafta değil. Kariyer anlamında üstlerinizle birbirinize girmemeye özen gösterin. Merkür/Neptün etkileşimi ile mutfak, banyo ile ilgili su tesisatında sorunlar meydana gelebilir. Evinizde tadilat işlerine biraz zaman ayırmanız gerekebilir. Ev içinde meydana gelen bir takım olayları veya konuları doğru değerlendiremeyebilir, hatalı kararlar alabilirsiniz. Evinizde bir şeyleri kaybetmenizde olasıdır. Venüs ise geri hareketine tüm hızıyla devam ediyor. 17 Kasım’a kadar özellikle ilişkiler, aşk, meşk konularında şansınız pek yaver gitmeyebilir. İlişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir veya mevcut ilişkilerinizde güven veya para ile ilgili önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Sinsi düşünceler zamanı
Terazi burcunda Yeni Ay
Terazi burcunda Yeni Ay: İlişkiler tehlike altında!