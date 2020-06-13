Yay – 15 Haziran Haftalık Burç Yorumu

15 Haziran haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu tutulmanın ana konusu olacaktır.

Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Fakat bu tutulmada Merkür Retro ve Retro etkisi üç hafta kadar sürecek. 8. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularla ilgili bir takım kararlar vermeden önce detaylı bir şekilde iyice düşünmek gerektiğine işaret etmekte. Ayrıca ödemeler yanlış yerlere gidebilir, kredi kartınızı kaybedebilirsiniz. Geçmişe unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanların bazı karışıklıklar olabilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Eğer ortaklık gerektiren işler yapıyorsanız bu Retro zamanı gelirlerde azalmalar oluşabilir.