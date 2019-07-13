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Yay – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 13, 2019
Yay – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
15 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Finansal konular bu tutulmanın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Banka işlemlerinde, kredilerde, ödemelerde gecikmeler, sorunlar söz konusu olabilir. Size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler söz konusu olabilir. Bu hafta yapacağınız özellikle güzellik, kıyafet, makyaj ürünlerinin ödemelerinde problemler meydana gelebilir. Kredi kartınızı kullanırken dikkat etmelisiniz. Bu hafta Venüs/Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Evinizi, yaşadığınız alanı güzelleştirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Venüs/Plüton etkileşimi ile finansal anlamda da kazançlar söz konusu, fakat beklenmedik ve ani harcamalar, masraflar çıkabilir. Kredi vesaire düşünüyorsanız sıkıntılı bir şekilde olsa da amacınıza ulaşabileceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yılın ikinci Ay Tutulması Oğlak burcunda!
Oğlak burcunda Plütonik parçalı Ay Tutulması
Sinirler oldukça hassas