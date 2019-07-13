Yay – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Finansal konular bu tutulmanın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Banka işlemlerinde, kredilerde, ödemelerde gecikmeler, sorunlar söz konusu olabilir. Size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler söz konusu olabilir. Bu hafta yapacağınız özellikle güzellik, kıyafet, makyaj ürünlerinin ödemelerinde problemler meydana gelebilir. Kredi kartınızı kullanırken dikkat etmelisiniz. Bu hafta Venüs/Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Evinizi, yaşadığınız alanı güzelleştirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Venüs/Plüton etkileşimi ile finansal anlamda da kazançlar söz konusu, fakat beklenmedik ve ani harcamalar, masraflar çıkabilir. Kredi vesaire düşünüyorsanız sıkıntılı bir şekilde olsa da amacınıza ulaşabileceksiniz.