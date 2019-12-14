Yay – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha uyumlu ve de keyifli birliktelikler geçirebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak ve ay sonuna kadar belki de önümüzdeki ay için tatil planları yapabilirsiniz.

Tam da bu dönem kardeşlerinizle aranızda çözülmesi zor meseleler var ise, barışmak adına karşılıklı adımlar atılabilir. Sosyal medyayı daha aktif kullanabilir, paylaşımlarınız artabilir. Eğer yalnız iseniz sosyal medya aracılığı ile ya da yakın çevrenizdeki insanların araya girmesi ile yeni birileri ile tanışabilirsiniz. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. Öncelikle sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var, bel bölgesi, dişler ve kemiklere, belki de bir doktorla görüşebilirsiniz bu hafta. Bunun yanı sıra otorite figürlerle, bürokratik bir takım işlerde zorlanmalar meydana gelebilir. Aile büyüklerine kendinizi ifade etmekte, isteklerinizi kabul ettirmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen verme, kendinize kurallar koyma dönemindesiniz.