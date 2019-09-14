Yay – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasında ki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de kariyer anlamında cesaretinizi toplamalı, risk alınması gereken noktalarda risk alabilmelisiniz. Evet krizsel durumlara işaret ediyor ama unutmayın krizleri kendi yararınıza çevirebilecek güçte olabileceksiniz, o kadar kapkara değil bulutlar aslında. Risk alma, mücadele etme, kendinizi ortaya koyabilmelisiniz. Yalnız tüm kariyer ve finansı etkileyecek girişimleriniz için bu haftayı çok iyi değerlendirin.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Kendinizi epey şanslı hissedip düşüncesizce riskler alabilirsiniz ama yapmayın. Özellikle aile, yerleşim, gayrimenkul, eğitim, araba ile ilgili konularda işler tamda istediğiniz gibi gitmeyebilir. Aile ile ilgili konularda hayal kırıklığı olabilir, parasal konuları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Gayrimenkul ile ilgili konularda veya aile ile ilgili konularda gerçeklerden uzak hayalci bir şekilde davranabilirsiniz. Olayları yanlış değerlendirebilirsiniz. Ailede rahatsızlıklar, hastalıklar söz konusu olabilir. Alkol kullanımına da dikkat edilmesinde yarar var. Tembelliğe eğilim artabilir, elinizi hiçbir işe sürmek istemeyebilirsiniz, yapmayın harekete geçin ama temkinli olun.