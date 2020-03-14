Yay – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok ev, yuva, aile, yerleşim konularına odaklanmaya başlayacak. Bu konular üzerinde konuşmalarınız şekillenebilecek, kararlar almanız gerekebilecek. Eğer yeni bir ev ya da araba alacak veya kiralayacaksanız, karar verirken dikkatli olun, kandırılmamaya özen gösterin. Özellikle ikinci el ürünler alırken. Bu dönem aileniz ve kökleriniz hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyebilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Bu dönem farkında olmadan sık sık ailenizden, çocukluğunuzdan bahsettiğinize şahit olabilirsiniz.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk ve çocuklarla ilgili konular olacaktır. Bugün ve takip eden bir ay boyunca sizlere aşk var! Elbette sizler aşırı tüketici davranmadığınız sürece ancak kalıcı olabilecektir. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız da bu bir aylık süreci değerlendirebilirsiniz. Yaratıcılık, sahne, organizasyon işleri ile ilgileniyorsanız işlerinizin en yoğun olacağı bir süreç olacak sizler için. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır.

3. evinizde ilerleyecek olan Satürn, sizlere doğru iletişim nasıl kurulur, geleceğim için hangi eğitimi almam daha iyi olur, yakın çevrem ile nasıl doğru iletişim kurarım, kardeşlerimle ilişkilerim nasıl olmalı gibi sorulara yanıt aramanıza neden olabilecektir. Bu transit zamanında bazı şeyleri düzenleme, tasnif etme dönemi olabilecektir sizin için. Yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak, doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar. Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir, kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamanlar. Valla bu dönem kardeşlerinizle aranızda türlü sorunlara sürekli çareler üretmek durumunda kalabilirsiniz, onların sorumluluklarını üstlenebilirsiniz. Aslında iletişim kurmayı öğreneceksiniz ama Satürn öğretirken yerleri öptüre öptüre öğretir haberiniz olsun. Öyle web sitesi açayım, iki ürün satayım köşeyi döneyim diyorsanız avucunuzu yalarsınız! Önce pişecek, sonra kazanacaksınız. İletişim, satış, pazarlama ile ilgili konularda kanun dışı işler yapayım demeyin sakın, sonra adaletin terazisi tepenizde parçalanır bilginiz olsun. Bu dönem daha çok yazacak belki, daha çok okuyacak ya da yeteneklerinizi geliştirmek için türlü eğitimler alacaksınız. Kişisel yeteneklerinizi artık mesleğe dönüştürebilirsiniz bu dönemde. İlk defa kitap çıkartabilirsiniz. Kendinizi satış, pazarlama, reklam konularında geliştirebilirsiniz.