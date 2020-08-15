Yay – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, eğitim, inançlar, hukuksal konular üzerinde etkili olacaktır. İş konusunda önemli ve heyecan verici seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz.

Eğer elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var ve bir yayın evi arayışı içindeyseniz, yayın evi ile yollarınızı kesiştirebilir. Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak için de fırsatlarınız olacaktır. Eğitimle ilgili de, radikal kararlar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeniden üniversite okumaya karar verebilir, ya da yarım bıraktığınız bir eğitime dönmek isteyebilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz destekler görebilirsiniz. Eğer bir davanız varsa size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başladığına şahit olabilirsiniz. Eğer bir iş arayışınız varsa çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz ve buna arkadaşlarınızdan biri vesile olabilir. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bu tarihe kadar iletişim odaklı olacağınıza işaret etmekte. Üstlerden önemli destekler, tavsiyeler, terfiler alabilirsiniz. İşinizle ilgili seyahatler ön plana çıkabilir, yeni bir takım eğitimler, seminerler gündeme gelebilir. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş ve kariyerinize ilişkin konularda daha detaycı ve titiz olacaksınız. Sizleri memnun etmek pek kolay olmayacaktır bu konuda. Bunun yanı sıra iyi veya kötü ağzınızdan çıkan her kelime fazlası ile göz önünde olacak ve kolay fark edilecektir. Eğer iş arama sürecindeyseniz bu dönem iletişimin yoğun olduğu satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, marka yönetim, sosyal medya yönetimi, bilişim, internet gibi alanlarda iş bulma şansınız çok daha yüksek olacaktır. İşinizi yaparken çok daha titiz ve dikkatli olacaksınız.