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Yay – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 15, 2018
Yay – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
17 Aralık haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Ortaklaşa kazanımlar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu, borçlar, ödemeler, krediler, bankacılık işlemleriyle ilgilenebilirsiniz. Size yapılacak olan ödemelerle ilgili gecikmeler veya stres yaratacak koşullar oluşabilir.

Yuva, aile, yaşadığınız yer ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir, evinizle ilgilenebilir, dekoratif değişikliler yapabilirsiniz. Güneş/Uranüs etkileşimi ile de hesapta olmayan sürpriz bir aşkı getirebilir size. Eğer partneriniz var ise de onunla seyahat planı yapabilirsiniz. Bu hafta değişik, sıra dışı hobiler edinebilirsiniz. Özgürlük ana konunuz olacak, sizi kısıtlandıran koşullardan kurtulmak için harika bir dönem. Venüs/Neptün etkileşimi ile daha çok evinizde yuvanızda huzuru bulabilir, evinizde minik değişimler, boya, badana gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Daha çok yalnız kalmak isteyebilir, yaratıcı çalışmalar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Evinizi, yaşadığınız yer güzelleştirmek için güzel bir  hafta olacak sizler için.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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