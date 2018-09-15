Yay – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde sizleri oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak.

Arkadaşlarınızın fikirleri görüşleri bu dönem sizler için oldukça önem kazanacak, keza sizin de fikirleriniz onların yaşamlarında yol gösterici olabilecektir. Oldukça nazik, kibar iletişim becerilerinizle insanları bir araya getirebilir, hatta küsleri bile barıştırabilirsiniz. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Hafta boyunca yakın çevreniz, kardeşlerinizle olan ilişkiler, komşular, iletişim, internet işleri, eğitim işleri stres kaynağı haline dönecek. Bu alanlarda başınıza bela almamaya özen gösterin. Bu konularda tahammülünüz çok olmayabilir, normalde göz yumduğunuz konulara artık göz yummayabilirsiniz. Trafikte özellikle dikkat etmenizde fayda var, kazalara açık olabilirsiniz. Ya da arabanız birden, durup dururken arıza yapabilir ve ekstra masraf çıkartabilir. Eğitim görevlileri ile sert tartışmalardan kaçınmakta fayda var.