Yay – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 4. evinizde geri gidecek olan Merkür, eviniz içinde kullandığınız elektronik aletlerde bir takım sorunlar, arızalar çıkartabilir. Evinizde kullandığınız bilgisayar, laptop, mutfak gereçleri, kumandalar, televizyon, müzik seti gibi aletlerde bir takım arazlar oluşabilir.

Özellikle aile içinde kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun değildir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Size kazanç getirecek bir proje veya iş teklifi alabilir, iş hayatınız ve çalışma ortamınızla ilgili beklenmedik, sürpriz bir takım gelişmeler yaşanabilir. Yalnız bu hafta birlikte iş yaptığınız kişilerle ani kavgalardan, çatışmalardan uzak durmanızda yarar var. İş ile ilgili öfke ile kalkan zarar ile oturur sözünü unutmayınız lütfen. Sürpriz, sıra dışı beklenmedik bir iş teklifi, sürpriz ile karşılaşabilirsiniz, değerlendirmenizde yarar var, çünkü ucunda güzel kazanç elde edebilirsiniz. İş ortamınızda bir süredir yapmayı hedeflediğiniz düzenlemeleri yapabilir, gündelik hayatınızı düzene oturtmak için harekete geçebilirsiniz. İş ve çalışma koşullarında daha özgür, daha bireysel ve daha korkusuzca harekete geçebilecek, riskler alabileceksiniz. Ödüller de almanız söz konusu olabilir.