Yay – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, burslar, borçlar, ödemeler, eşinizin finansal koşulları olacaktır.

Bu dönemde çalışmadan para havadan gelir, ama sonra ödenmesi gerekir. Almak istediğiniz krediyi rahatlıkla alabilirsiniz, banka işlemlerinden dolayı genelde şanslı olursunuz. Borçlarınızı çok daha rahat ve düzenli bir şekilde ödeyebilirsiniz. Olası borç arayışlarınız daha ılımlı bir şekilde karşılanır, ev almak için eviniz için de kredi çekebilirsiniz. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Evinizde, yuvanızda barış rüzgarları eserken, aile içinde de birilerini bir şeylere ikna etmeniz gerekirse bunu rahatlıkla yapacaksınız. Ailenizden alacağınız tavsiye ve öğütlerle bir süredir kafanızı karıştıran bir konuya netliğe kavuşturabilir veya çözüme gidebilirsiniz. Hafta boyunca ev almak, satmak, kiralamak, araba almak, aile ile iş yapmak, aile bireyleri ile keyifli seyahate çıkmak için de harika olacaktır.