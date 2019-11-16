Yay – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanların ruhsal konular, bilinç altı, sağlık, yaşamınızda kontrolünüz dışı gelişen olaylar, konular, gizli düşmanlıklar, dedikodular üzerine olacağına işaret etmekte. Bu dönem arkanızdan iş çeviren, gizli düşmanlıklar besleyen kişilerle yüz yüze gelmek durumunda kalabilirsiniz, belki de yüzleşme dönemidir ama hepsinin üstesinden gelebileceğinizi unutmayın.

Yalnız bu süreçte bağışıklık sisteminiz çok kuvveti olmayabilir, çabuk rahatsızlanabilirsiniz, bu yüzden ekstra dikkatli olmanızda yarar var. Kendi içinize dönebilir, ruhsal, psikolojik, bilinçaltı ile ilgili konulara daha fazla kafa yorabilirsiniz. Uyku düzeni ise hafiften sorun teşkil edebilir. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Burcunuza geçiş yapacak olan Güneş ile beraber artık harekete geçme zamanı başlıyor sizler için. Spot ışıkları adeta üzerinizde parlayacak, girişimlerde bulunmak için güzel bir süreçte olacaksınız. Son bir aydır üzerinizde olan ölü toprağını rahatlıkla atabilecek, hedefleriniz için rahatça harekete geçebileceksiniz. Hatta bir hedef için değil, birden çok hedef içinde harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konularda şansınız açık olacak, eğitim için de aynı şekilde.