Yay – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

20 Mart’ta Güneş'in Koç burcuna geçmesi ile beraber, önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk ve çocuklarla ilgili konular olacaktır. Bu gün ve takip eden bir ay boyunca sizlere aşk var! Elbette sizler aşırı tüketici davranmadığınız sürece ancak kalıcı olabilecektir. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız da bu bir aylık süreci değerlendirebilirsiniz. Yaratıcılık, sahne, organizasyon işleri ile ilgileniyorsanız işlerinizin en yoğun olacağı bir süreç olacak.

Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. İş ve çalışma ortamınızla ilgili konularda çok daha enerji ve efor sarf edeceğinize işaret etmekte. Birlikte çalıştığınız kişiler ile inatçı davranışlar, haklı olup olmama mücadelesi ilişkilere zarar verebilir, dikkatli olmakta fayda var. Bu hafta özellikle free lance çalışanlar veya kendi işini yapanlar, serbest çalışanlar yeni kazanç sağlayacak projeler ile karşılaşabilirler. Yalnız birlikte çalıştığınız kimselere karşı biraz daha toleranslı olmaya özen gösterin, kalp kırmayın, hatta uzlaşması ve yapıcı olmaya özen gösterin. Hatta müşteriniz sizi çileden çıkartsa bile gülümseyin ve geçin.

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.