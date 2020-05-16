Yay – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay genel anlamda pozitif etkilere sahip arkadaşlar. İlişkiler için ‘tamam mı devam mı’ sorusuna yanıt aranacağı zamanlar! Hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise Yeni Ay desteği ile bitebilir.

Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlara da dikkat! Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. İş hayatında patronlarla çatışmamaya dikkat etmelisiniz. Bu süreçte evinizin banyo, mutfak gibi alanlarında su tesisatı problemleri oluşabilir. Aile içinde olası gerginlikler boş ve hayal kırıklığı yaratacak cinsten olabilir, dikkatli olunmasında yarar var. Neptün ve Venüs’ün etkileşimi ile de iş ve kariyerinizle ilintili konularda özellikle kadın figürlerle, yöneticilerle ilişkilerde zorlanma, hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili konularda gerçekçi olmayı elden bırakmamanız gerekiyor. Fazlaca hayal kurmak bu konuda sizi hayal kırıklığına uğratabilir.