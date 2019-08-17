Yay – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu harika bir etki! Üstlerle ilişkilerinizde onlardan rahatlıkla destekler alabilirsiniz. Terfiler söz konusu olacak.

Bunun yanı sıra işini değiştirmek isteyenler ve iş arayanlar sizlere de aynı şekilde müjdeli haberlerim var. Venüs, yeni işler bulmanız konusunda inanılmaz destekler sağlayacak. Toplum önünde daha çok görünür olacak, mevkinizde, statünüzde yükseliş meydana gelecek. Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Finans konuları ile ilgili kendinize çeki düzen verme, toparlama zamanı olduğuna işaret etmekte. Para ile ilgili mevzularda mantıklı düşünme, karar alma haftası sizler için.

Jüpiter yardımı ile size sürpriz bir iş desteği, iş fırsatı sunulabilir. Fakat şartlar yeteri kadar olgunlaşmamış olabilir. Maddi anlamda daha da rahat nefes almanızı sağlayacak bir teklif olabilir. Bu hafta ticarete atılmak, kendi işinizi kurmak için de uygun bir haftadır. Maddi konularda sizi sevindirecek güzel haberler de alabilirsiniz.