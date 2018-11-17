Yay – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in burcunuza geçişi ile başlıyoruz. Burcunuza geçiş yapacak olan Güneş ile beraber artık harekete geçme zamanı başlıyor sizler için. Spot ışıkları adeta üzerinizde parlayacak, girişimlerde bulunmak için güzel bir süreçte olacaksınız. Son bir aydır üzerinizde olan ölü toprağını rahatlıkla atabilecek, hedefleriniz için rahatça harekete geçebileceksiniz.

Hatta bir hedef için değil, birden çok hedef içinde harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konularda şansınız açık olacak, eğitim için de aynı şekilde. Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise Dolunay desteği ile bitebilir de. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Dolunay’da Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. Öncelikle bu hafta çok fazla atarlı ve tepkileriniz gereksiz yere abartılı olabilir. Bu yüzden de dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz, dikkat edin. Sporla uğraşıyorsanız kendinizi sakatlamayın, riskli hareketlerden kaçının. Özellikle ailenizle ilişkilerde sert, kavgacı bir tutum sergilememeye özen gösterin, sakinliğinizi koruyun. Ev içinde sakarlıklar yüzünden yanıklar olabilir, dikkat edin.