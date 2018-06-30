Yay – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile evinizde yapmayı planladığınız romantik dokunuşlar için aslında tam zamanı. Boya, badana, eşyaların değişimi gibi. Ailenizden gelecek olan güzel desteklere de işaret etmekte.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. İletişim, seyahatler, arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre ilişkileri konusunda bir takım fırsat ve şanslar elde edebileceğinize işaret etmekte. Dostlarınızdan büyük fayda görebilir, size çok iyi gelecek sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte iş yapmak, ortak projeler kurmak, para kazanmak için oldukça uygun bir hafta. Bu hafta yeni tanışacağınız kimseler yaşamınıza olumlu anlamda oldukça faydası olabilecek.