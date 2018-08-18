Yay – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım veya satım konuları ön planda olacak. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz.

Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Dolunay su grubundan bir burç olan Balık burcunda olacağından, evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet, mutfağı yeniden bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Ya da kiralama yapacaksanız da aynı şekilde evi veya ofisi iyice gözden geçirtin. Aile içinde olası sorunlar var ise rahatlıkla çözülebilecek, affeden tarafın daha çok siz olacağına işaret etmekte bu Dolunay. Hafta boyunca, evinize yeni perdeler, tüller, çarşaflar alabilir. Evinizi boyayabilir, rengini değiştirebilirsiniz.