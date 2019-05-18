Yay – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise bitebilir. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat!

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar önemli anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, kontratlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişi ile seyahatlere çıkabilirsiniz. Evlilik için harika bir dönem, tam imza atmalık! Ortak, partner veya evli olduğunuz kişi ile olası sorun ve problemleri mantıklı, rasyonel yaklaşımlarla rahatlıkla çözüm bulunabilecektir. Düşmanlarınızı çok daha net bir şekilde seçebilecek ve onlarla yüz yüze gelebileceksiniz. Yeni ortaklıklar kurulabilir yada en azından bunun fikirlerinin temelleri atılabilir.