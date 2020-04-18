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Yay – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 18, 2020
Yay – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu
20 Nisan haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. İş ortamınızı ilgilendiren bölgede gerçekleşecek bu Yeni Ay, yeni projeler ve yeni müşterilerle tanışmanıza yardımcı olacaktır. Bu projeler finansal anlamda getirisi yüksek olabilecektir.

Eğer iş arıyor iseniz bu Yeni Ay ve takip eden 2-3 gün önemli haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yine bu hafta diyete başlamak, sağlıklı beslenmek, spora başlamak daha doğrusu hayatınızı daha kaliteli ve sağlıklı geçirmek için destek almak için de harika bir hafta. Yalnız sağlık olarak, boğazınıza, bademciklerinize, ses tellerinize dikkat etmenizde fayda var. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Finansal anlamda zorlanma, arkadaşlarınız yüzünden zor duruma düşme, arkadaşlıklar yüzünden kriz ortamının oluşmasına işaret etmekte, kriz çözücü ve çözüm odaklı olmaya özen göstermelisiniz. Parasal konular yüzünden kimsenin kalbini kırmayın. İletişim kazaları yaşanabilir veya iletişim araçlarınız bozulabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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