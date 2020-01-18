Yay – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte teknoloji ve internet araçlarını kullanarak iletişim konularını hayatınızda daha görünür bir hale getirebilirsiniz. Kısa seyahatler gündeme gelebilir, yakın çevrenizle ve kardeşlerinizle daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Özellikle teknolojik ürünlerle ilgili araştırma yapıp, okuyabilirsiniz.

Öncelikle Yeni Ay ile birlikte spontane, plansız bir tatile, bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz bu seyahate. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz. Yeni Ay etkisi ile iş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Birden fazla anlaşma, sözleşme durumları olabilir. İş anlamında üzerinizde her zamankinden çok daha fazla baskı ve sorumluluk hissedebilirsiniz ama bu süreçte patronlarla papaz olmamaya özen gösterin. Yine Yeni Ay etkisi ile internet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi ya da blog açabilirsiniz. Birinci dereceden akrabalarınız, kuzenleriniz, kardeşlerinizin hayatlarında zorlu dramatik gelişmeler söz konusu olabilir ve sizin yardım etmeniz gerekebilir bu Yeni Ay haftasında. Ve trafik sorunlarına, trafik kazalarına dikkat edin, arabanızı çılgınlar gibi kullanmayın.