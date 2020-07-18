Yay – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi, iletişim hızı artabilir.

Yeni Ay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Para, finans, bütçe konuları yaşamınızın sıkıntılı anları olabilecek. Para yüzünden gerilebilir, ödemeler gelmeyebilir, para yüzünden tartışmalar yaşamaya açıksınız, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu hafta riskli yatırımlar için hiç uygun değil, borç vermek ve almak için de. Para yüzünden ne kendinizi ne de bir başkasını kırın, bu konularda her türlü fikre ve desteğe açık olun, gereksiz yere insanlara acıyıp para kaybetmeyin ve kandırılmayın. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, eğitim, hukuksal konular, felsefi konular, hayatın anlamı, dinsel konular, yabancılarla ilişkiler, yurt dışı ile ilgili konular, uzak akrabalarla ilgili konular çok daha fazla ön planda olacak hayatınızda. Bu konuları daha kolay idare edebilecek, organize edebilecek, hakimiyet kurup olayları istediğiniz şekilde yönlendirebileceksiniz. Daha çok araştırmalar yapabilir, okuyabilir, bilgi alabilirsiniz. Bu arada unutmadan tatil planı yapmaya başlayın bakalım artık!