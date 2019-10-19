Yay – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. Eğer yalnızsanız gayet romantik, çekici bir flört kapınızı çalabilir. Bu hafta yaptığınız her türlü işte yaratıcı esinlerinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz. Sanatsal anlamda yeni girişimlerde de bulunabilirsiniz. Fakat bu etki öncelikle sizlere var olan ilişkilerinizde huzur ve duygusallık, eğer ilişkiniz yok ise de aşk getirmesini dilerim.

Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Daha içe dönük olabilir, kendinizle kalmak isteyebilir, iç dünyanızı sorgulayabilirsiniz. Hayatın neresindeyim, hedeflerim neler gibi konuları sıkça düşünebilirsiniz. Açıkçası bu bir aylık süreç yeni başlangıçlar yapmak için pek elverişli zamanlar değil. Elinizdeki potansiyel işleri bitirmenizde yarar var. Sağlığınıza da özen göstermelisiniz, bünyenizin zayıf olacağı bir sürece giriyorsunuz.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Sizleri sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklar ve finansal konular, maddi konular üzerinde negatif etkileyecektir. Ne yazık ki bu hafta bu konularda şans sizden yana olamayacak. Şanssızlık, problem, kriz ve sorunlar söz konusu. Sinirleriniz bu konular üzerine oldukça bozulabilir. Arkadaşlarınızla aranız açılabilir, almanız gereken ödemeler gecikebilir ya da ödemeleri alamayabilirsiniz.