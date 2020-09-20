Yay – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber Oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızda güzel destekler alabileceksiniz. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile sezgileriniz, varsa bir takım psişik yeteneklerinizde artışlar meydana gelebilir, yalnız iletişim, kendinizi ifade etme ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu dönem zihnen düşünmek, organize etmek, hayal etme zamanı ama bunları fiziksel dünyaya aktarmakta zorlanabilirsiniz. Arkanızdan konuşsan çok olur, dedikodunuz bir çok ortamda dönebilir.