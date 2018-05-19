Yay – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise bitebilir. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat!

Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Banka işlemlerinde, kredilerde, ödemelerde gecikmeler, sorunlar söz konusu olabilir. Size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler söz konusu olabilir. Bu hafta yapacağınız özellikle güzellik, kıyafet, makyaj ürünlerinin ödemelerinde problemler meydana gelebilir. Kredi kartınızı kullanırken dikkat etmelisiniz. Merkür/Plüton kontağı sayesinde iş anlamında yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz bu arada. Her ne kadar hayal kırıklıkları söz konusu olsa da güçlü kişilerden harika destekler, fikirlerde size yardımcı olabilecektir. Daha çok nasıl para kazanabileceğiniz konularda fikirsel anlamda destekler alabilirsiniz.