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Yay – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 20, 2020
Yay – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
22 Haziran haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. 5. evinizde ilerleyecek olan Mars agresyon, tutku, mücadele gücünüzü aşk meşk konularına yöneltmenize neden olabilecek.

Bu dönem libidonuz oldukça artabilir ve ilişkilerinizin temeli daha çok seks olabilir. Bunun yanı sıra özel hayatınızda kafanıza koyduğunuz kişileri biraz mücadele ile elde edebileceksiniz. Yalnız özel hayatınızda biri var ise onunla da aranız oldukça gerilebilir. Bir diğer olası etkisi de hamilelik ve çocuklarla ilgili konular olacaktır. Eğer çocuğunuz var ise bu dönemde zıvanadan çıkabilir ve sizi sinir küpüne çevirebilirler. Hamile kalmak içinde oldukça uygun bir süreç sizler için. Eğer ki işiniz oyunculuk, yaratıcılık gerektiren bir sektör veya sanatla ilişkili ise bu dönem işleriniz baya hız kazanabilecek

Burç Yorumları

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Boğa
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