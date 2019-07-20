Yay – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca eğitim, hukuksal konular, felsefi konular, hayatın anlamı, dinsel konular, yabancılarla ilişkiler, yurt dışı ile ilgili konular, uzak akrabalarla ilgili konular çok daha fazla ön planda olacak hayatınızda.

Bu konuları daha kolay idare edebilecek, organize edebilecek, hakimiyet kurup olayları istediğiniz şekilde yönlendirebileceksiniz. Daha çok araştırmalar yapabilir, okuyabilir, bilgi alabilirsiniz. Bu arada unutmadan tatil planı yapmaya başlayın bakalım artık! Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, ticaret, ithalat, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler gibi konularda oldukça şanslı bir süreç içine gireceksiniz. Bu gibi işlerden ve bu konulardaki gelişmelerden mutluluk duyabileceksiniz. Yalnız olanlar yurt dışında veya sizden uzakta yaşayan birileri ile bir gönül macerası içine de girebilirler.