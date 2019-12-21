Yay – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Finansal konular, bu tutulmanın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Bu ikili büyük fırsat ve şanslarla ilgilidir! Şansın ayağınıza geleceği konular daha çok maddi konularla ilgili olacaktır. Birden geliri harika bir iş teklifi ile karşılaşabilir, büyük bir projenin içine çekilebilir, büyük bir müşteri ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Her şekilde maddi açıdan büyük fırsatlar sizleri bekliyor! Sağlıkla ilgili eğer bir takım sorunlar ile uğraşıyorsanız, tutulmada doğru doktor, doğru tedavi, doğru müdahale ile karşılaşabilirsiniz.